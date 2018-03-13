مشتريات المصريين تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.50% عند 16992 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.77% عند 912 نقطة حتى الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية إلى الشراء بصافى قيم تداولات 34 مليون جنيه، و5 ملايين و16 مليونا على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 32 مليونا و9 ملايين و14 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 95 سهما من إجمالى 187سهما متداولا، بينما هبط 55 وبقى 37 دون تغير.

