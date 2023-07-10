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مشتريات المصريين تدفع البورصة للارتفاع بداية تعاملات اليوم الإثنين

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صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.17%، مسجلا مستوى 16582 نقطة

مشتريات المصريين تدفع البورصة للارتفاع بداية تعاملات اليوم الإثنين
جهاد سالم

جهاد سالم

10:42 ص, الأثنين, 10 يوليو 23

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 10-7-2023 ، تزامننا مع توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.17%، مسجلا مستوى 16582 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.39%، مسجلا 3247 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 0.43% عند 4838 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 162 سهما، ارتفع منها 17 سهما، فيما تراجع 14 سهما، و استقر 131 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 81.52 مليون جنيه، و193.2 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 81.71 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:42 ص, الأثنين, 10 يوليو 23