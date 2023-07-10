مشتريات المصريين تدفع البورصة للارتفاع بداية تعاملات اليوم الإثنين

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 10-7-2023 ، تزامننا مع توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.17%، مسجلا مستوى 16582 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.39%، مسجلا 3247 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 0.43% عند 4838 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 162 سهما، ارتفع منها 17 سهما، فيما تراجع 14 سهما، و استقر 131 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 81.52 مليون جنيه، و193.2 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 81.71 مليون جنيه.