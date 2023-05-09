مشتريات المصريين تدعم استمرار صعود البورصة حتي منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.54%، عند مستوى 17737 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.55%، عند مستوى 3073 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.61% عند 4669 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 198 سهما، ارتفع منهم 87 سهما، فيما تراجع 33 سهما، واستقر 78 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 60.02 مليون جنيه، و 23.42 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 83.44 مليون جنيه.