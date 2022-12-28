مشتريات المصرين والعرب تدعم استمرار صعود مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود الجماعي حتي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-12-2022، مدعومة بتوجه شرائي للمستثمرين المصرين والعرب .

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.17% مسجلا مستوي 14509 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الارتفاع بنحو 0.64% عند مستوى 2779 نقطة ، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.59% عند 4111 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما ، ارتفع منهم 64 سهما ، وتراجع 33 سهما ، فيما استقر 99 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب، نحو الشراء بصافي قيمة 21.32 مليون جنيه، و 4.7 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل توجه بيعي للمستثمرين الأجانب بقيمة 26.02 مليون جنيه.