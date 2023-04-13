مشتريات المصريين تدفع البورصة للصعود بداية تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الخميس 13-4-2023، على ارتفاع جماعي ، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.45% عند مستوي 16816 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للارتفاع بنحو 0.05% عند مستوى 2975 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، بنحو 0.22%، عند 4476 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 149 سهما، ارتفع منهم 53 سهما، وتراجع 11 سهما، فيما استقر 103 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب، نحو البيع بصافي قيمة 2.6 مليون جنيه، و 3.5 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 6.1 مليون جنيه.