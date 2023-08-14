مشتريات المستثمرين العرب تدفع البورصة للمسار الصاعد بداية تعاملات اليوم الإثنين

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع

مشتريات المستثمرين العرب تدفع البورصة للمسار الصاعد بداية تعاملات اليوم الإثنين
جهاد سالم

جهاد سالم

10:42 ص, الأثنين, 14 أغسطس 23

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 14-8-2023، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.78%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 17995 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.91%، مسجلا 3632 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.94% عند 5375 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 162 سهما، ارتفع منهم 67 سهما، فيما تراجع 5 أسهم، واستقر 90 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 58.58 مليون جنيه، و 33.04 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 91.62 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:42 ص, الأثنين, 14 أغسطس 23