مشتريات المستثمرين العرب تدفع البورصة للمسار الصاعد بداية تعاملات اليوم الإثنين

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 14-8-2023، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.78%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 17995 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.91%، مسجلا 3632 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.94% عند 5375 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 162 سهما، ارتفع منهم 67 سهما، فيما تراجع 5 أسهم، واستقر 90 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 58.58 مليون جنيه، و 33.04 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 91.62 مليون جنيه.