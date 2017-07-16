مشتريات المؤسسات تصعد بالبورصة فى مستهل التعاملات

منى عبدالبارىاستهلت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع اليوم بدعم من مشتريات مؤسسات محلية وأجنبية وعربية، صعدت بالمؤشر الثلاثينى بنسبة 0.04% إلى مستوى 13828 نقطة.كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17% إلى مستوى 686.65 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% إلى مستوى 1573.

منى عبدالبارى

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع اليوم بدعم من مشتريات مؤسسات محلية وأجنبية وعربية، صعدت بالمؤشر الثلاثينى بنسبة 0.04% إلى مستوى 13828 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17% إلى مستوى 686.65 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% إلى مستوى 1573.8 نقطة.

وسجلت التداولات 13.4 مليون جنيه، من خلال 447 صفقة منفذة على أسهم 35 شركة، ارتفع من بينها 13 سهما، فى حين تراجع 4، وظل 18 سهما على ثبات.

وبلغت مشتريات المؤسسات الأجنبية 1.5 مليون جنيه، والمؤسسات العربية، 8.2 ألف جنيه، والمحلية 235.3 ألف جنيه، وكان نصيب المؤسسات من التعاملات 18.22%، فيما كان نصيب الأفراد 81.77%.

يشار إلى أن السوق أنهت تعاملاتها على ارتفاع جماعى لمؤشراتها تجاوزت نسبته 3% للمؤشر الثلاثينى، وسط أرباح لرأس المال السوقى قيمتها 13 مليار جنيه.

وأكد محللون لـ “المال” أن البورصة سوف تسجل قمم تاريخية جديدة الأسبوع الحالى تصل معها لمستويات 14150 نقطة، بدعم من توقعات ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على نحو 50% من المؤشر الثلاثينى، نحو 91 جنيها، تعد أعلى مستويات له فى تاريخه.