مشتريات المؤسسات تدفع البورصة للصعود بمنتصف التعاملات

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44 % عند مستوى 15055، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.71% عند مستوى 850 نقطة حتى

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44 % عند مستوى 15055، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.71% عند مستوى 850 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات 419 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 14.5 مليون جنيه، و9.5 مليون جنيه، و10 ملايين جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بقيم تداولات قدرها 23 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 83 سهمًا من إجمالى 164 سهمًا متداولاً، بينما هبط 29 وبقى 52 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25 % عند مستوى 15089، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 844 نقطة.