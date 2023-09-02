مشتريات المؤسسات تدعم البورصة للتحليق صوب 19000 نقطة

يتوقع خبراء البورصة المصرية أن تشهد السوق حركة صعودية خلال الأسبوع الحالى نحو مستوى 19000 نقطة، بدعم استمرار التوجه الشرائي للمؤسسات.

وأشاروا إلى أن نتائج الأعمال القوية، والحركة الصعودية الملحوظة لبعض الأسهم القيادية ساهمت في الأداء الإيجابي للبورصة فى الفترة الماضية، وستدعم حركتها خلال المرحلة المقبلة.

وكانت البورصة أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعى بقيادة المؤشر الرئيسى “EGX30” بواقع 3.66%، ليغلق عند 18873 نقطة، و “EGX70 ” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.44% مسجلًا 3829 و” EGX100 EWI” الأوسع نطاقا بنحو 2.83% مستقرًا على 5597.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بنحو 3% بما قيمته 37 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون مقارنة مع 1.239 تريليون بداية الأسبوع السابق.

وسجلت التداولات 24.2 مليار جنيه، عبر التعامل على 4.216 مليار ورقة مالية من خلال 445 ألف عملية تم تنفيذها. واستحوذت الأسهم على 55.88% من التداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 44.12%.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي اتجاها شرائيا للمستثمرين الأجانب بقيمة 303.6 مليون جنيه، بواقع 6.3% من التداولات، واستحوذ المصريون على 87.9% من التعاملات، بصافي بيع 246.5 مليون، فيما كان نصيب العرب 5.8% بصافي مبيعات 54.1 مليون.

وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن “EGX30” سيتحرك في نطاق 18700 و 19000 نقطة هذا الأسبوع و ستشهد الجلسات الأولى ارتفاعا بينما تتجه التعاملات في النصف الثاني للأسبوع نحو جني الأرباح.

وأكد أن نتائج الأعمال القوية للشركات، والحركة الشرائية المؤسسية على الأسهم القيادية ستساهم في الحركة الإيجابية للسوق هذا الأسبوع.

وقدر “عبدالقادر” مستهدفات حزمة من الأسهم هذا الأسبوع على رأسها البنك التجاري الدولي نحو 57.60 جنيه، والذي في حالة الإغلاق والاستقرار أعلاه سيتجه صوب 61 جنيها.

وتوقع أن يتجه سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة نحو 11.80 جنيه، مقارنة مع 10.90 الأسبوع الماضي، والقلعة القابضة 2.49 مقابل 2.32 الأسبوع الماضي، والمصرية لخدمات النقل “ايجيترانس” 3.10 مقارنة مع 2.850 الخميس الماضي.

وقالت دعاء زيدان رئيس قطاع الاستثمار في شركة رويال لتداول الأوراق المالية إن “EGX30” سيتحرك في نطاق 18700 إلى 18900 نقطة الأسبوع الحالي.

وأكدت أن السوق تشهد مشتريات قوية من المؤسسات، في مقابل حركة بيعية للمستثمرين الأفراد، وسط تعطل حركة نحو 80% من الأسهم.

وذكرت أن “EGX70 ” أغلق أعلى القمة 3700 ومن المتوقع أن يشهد حركة بيعية من هذا المستوى.