مشتريات المؤسسات المصرية والأجانب تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجانب



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1% عند مستوى 13664 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 809 نقطة حتى الساعة الواحدة ونصف ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 51 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه و16 مليون جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب و المؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 5 مليون جنيه و29 مليون جنيه و35.5 مليون جنيه التوالى .



وسيطر اللون الأخضر، على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 132سهم من إجمالى 184 سهما متداولا،بينما هبط 32 وبقى 20 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها واستقرار مؤشرها الرئيسى egx30 عند نفس مستوى إغلاق أول أمس الإثنين .

