مشتريات المؤسسات المصرية تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% إلى 13635 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% ليصل إلى 593 نقطة حتى المنتصف.

وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للشراء يصافى قيم تداولات قدرها 145 مليون جنيه و7 ملايين جنيه و21 مليون جنيه و7 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 116 مليون جنيه و64 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 80 سهما من إجمالى 158سهما متداولا، بينما هبط 37 وبقى 41 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين على صعود خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% إلى 13520 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 590 نقطة.

وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.38% عند مستوى 1402 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.05% عند مستوى 2060 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.07% عند مستوى 12302 نقطة.