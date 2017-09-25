مشتريات المؤسسات المصرية تدفع البورصة لمواصلة الصعود بالمنتصف



رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.59% عند مستوى 13688نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41 %، عند مستوى 774 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



بلغت قيمة التداولات 700 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 77.5 مليون جنيه، و577 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية، والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 26 مليون جنيه، و37.5 مليون جنيه، و829 ألف جنيه، و13.7 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، بصعود 109 أسهم، من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 41 سهما وبقى 21 سهما دون تغيير.

