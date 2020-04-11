مشتريات المؤسسات المحلية مرشحة لصناعة أسبوع جيد للبورصة المصرية

تحركات المؤسسات المصرية كان لها اليد العليا في دعم السوق مؤخراً

يتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية صعودها خلال الأسبوع الجارى، وإن كان بوتيرة أبطأ من سابقه، مرجحين أن تتصدر المؤسسات المصرية المشهد الشرائي.

ويشير الخبراء إلى أن تحركات المؤسسات المصرية كان لها اليد العليا في دعم السوق مؤخراً، خاصة الأسبوع المنقضي الذي عوضت السوق من خلاله خسائر الأسبوعين السابقين، لافتين إلى أن القرار الحكومي بخفض أسعار البنزين لن يكون له أي تداعيات نظراً لمحدودية الخفض (0.25 جنيه).

وكانت البورصة المصرية أنهت الأسبوع المنقضي بارتفاعات قوية على صعيد المؤشرات ورأس المال السوقي، مع مواصلة المؤسسات المحلية تحركاتها الشرائية في مقابل مبيعات الأجانب والعرب.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الأسبوع المنقضي عند مستوى 10321 نقطة بارتفاع نحو 9.2%، و EGX70 بصعود 4.5% إلى 1041 نقطة، و الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة صعود 3.74% إلى 1062 نقطة.

وسجلت تعاملات المصريين 65.4% من التعاملات، وكان نصيب الأجانب 27.7% بصافي مبيعات 663.5 مليون جنيه، والعرب 6.9% بصافي مبيعات 122.1 مليون جنيه.

واسترد رأس المال السوقي23.1 مليار جنيه من خسائره، ليغلق الأسبوع الماضي عند 551.5 مليار جنيه، مقابل 528.4 مليار جنيه في سابقه، وسجلت التعاملات 16.3 مليار جنيه، مقارنة مع 16 ملياراً الأسبوع السابق.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تواصل السوق صعودها في النصف الأول من الأسبوع الحالي، مدعومة بترجيحات مواصلة المؤسسات المحلية اتجاهها الشرائي، واتجاه صعودي لعدد من الأسهم المحفزة لحركة المؤشر الرئيسي.

وأشار إلى أن النصف الثاني من جلسات الأسبوع الحالي سيشهد قوى بيعية وعمليات جني أرباح جزئية، قد تفقد السوق جزء من مكاسبها.

ورجح اتجاه مؤشر EGX30 نحو 10650 نقطة، بدعم اتجاه سهم التجاري الدولي صوب 67.80 جنيه، مقارنة بإغلاق 65.6 جنيه الأسبوع الماضي، والمصرية للاتصالات نحو 10.10 جنيه، مقابل 9.9 جنيه، والسويدي اليكتريك نحو 9.20 جنيه، مقارنة مع 9 جنيهات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 4.25 جنيه نظير 3.9 جنيه .

ولفت إلى أن الأسهم المحلية تعاملت بذكاء مع الموقف الراهن والظروف التي تواجهها السوق، وهو ما دعم البورصة بقوة، مشيراً إلى أن قرار خفض أسعار البنزين ليس داعماً قوياً للسوق، نظراً لمحدودية الخفض.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قطاع التحليل الفني بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن السوق ستشهد الأسبوع القادم الموجة الثانية من الصعود، والتي قد تدفعها نحو مستويات 10600 نقطة بدعم مشتريات المؤسسات المحلية، قبل أن تشهد التعاملات هدوء وربما تراجعاً ليس كبيرا في النصف الثاني.

ويرى أن وتيرة صعود السوق الأسبوع الحالي ستكون أبطأ من تلك التي حدثت الأسبوع الماضي، نتيجة تراجع القوى الشرائية وظهور عمليات بيعية.

وقال إن سهم التجاري الدولي مايزال لديه مستهدفات صعودية لمستويات تقترب من 75 جنيها على المدى القصير، بجانب أسهم العقارات التي تتمتع بفرص جديدة للصعود والتماسك الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ارتفاعات البورصة جاءت استمرارا للاستجابة لمبادرات ضخ أموال حكومية بها.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر، إن الارتفاعات الجيدة سيعقبها تباطوء الأسبوع الحالي، خاصة أن تحركات المؤشر الثلاثيني محمية ببعض الأسهم القيادية، وغير معبرة عن جميع القطاعات.

وأشار إلى أن قرار خفض أسعار المنتجات البترولية لن يكون له أي تأثير نظرا لمحدودية قيمة الخفض.