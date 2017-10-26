مشتريات المؤسسات العربية تدفع البورصة للصعود

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية و المصرية .صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.68% عند مستوى 13995نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.72% عند مستوى 778نقطة،



رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية و المصرية .

صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.68% عند مستوى 13995نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.72% عند مستوى 778نقطة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.



بلغت قيمة التداولات 767 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 25.5 مليون جنيه، و63.5 مليون جنيه التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفرد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 35.5 مليون جنيه، و38.5 مليون جنيه، و14.5 مليون جنيه، و210 ألاف جنيه على التوالى .



سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، بصعود 115 سهما من إجمالى 175 سهما متداولا، بينما هبط 39 سهما وبقى 21 سهما دون تغيير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس الأربعاء، على هبوط أغلب مؤشراتها وسط إتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 13901نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 773نقطة.



ووافق مجلس الوزراء أمس، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الذى يشمل مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة، ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.



