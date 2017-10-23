مشتريات المؤسسات العربية تدفع البورصة للصعود بمنتصف تعاملات الإثنين



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة egx30 بنسبة 0.94%، عند مستوى 13835نقطة، بينما صعد نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.42% عند 789 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية للشراء بصافى 290 مليون جنيه و8.5 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى 35.5 مليون جنيه و6.5 مليون و7 ملايين و250 مليونا على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 87 سهم من إجمالى 175 متداولا، بينما هبط 60 وبقى 28 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد الأجانب.