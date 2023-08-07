مشتريات العرب والأجانب تعزز صعود البورصة في بداية تعاملات اليوم الإثنين

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية، نحو الصعود الجماعي في بداية تعاملات اليوم الإثنين 7-8-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.62% عند مستوى 17806 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.52%، عند مستوى 3585 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.54% عند 5302 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 155 سهما، ارتفع منها 34 سهما، فيما تراجع 7 أسهم، واستقر 114 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 22.29 مليون جنيه، و1.37 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 23.66 مليون جنيه.