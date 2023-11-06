مشتريات العرب والأجانب تعزز صعود البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم، الإثنين 6-11-2023، بدعم من التوجهات الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.44%، مسجلا عند مستوى 23197 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.97%، عند مستوى 4559 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.83%، عند 6782 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهما، ارتفع منهم 82 سهما، وتراجع 59 سهما، فيما استقر 58 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 86.86 مليون جنيه، و 69.67 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 156.54 مليون جنيه.