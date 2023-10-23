مشتريات العرب والأجانب تعزز صعود البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 23-10-2023، بدعم من توجهات شرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنحو 0.82%، مسجلا مستوى 22309 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.34%، عند مستوى 4117 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.27%، عند مستوى 6233 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 190 سهما، ارتفع منها 77 سهما، فيما تراجع 20 سهما، واستقر 93 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 5.68 مليون جنيه، و 2.53 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 8.22 مليون جنيه.