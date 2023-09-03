مشتريات العرب والأجانب تعزز صعود البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3-9-2023، بدعم من توجهات شرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.36%، عند مستوى 18942 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.81%، عند مستوى 3860 نقطة، ومؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.67%، عند 5635 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 172 سهما، ارتفع منها 48 سهما، وتراجع 10 أسهم، فيما استقر 114 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 454.3 الف جنيه، و1.5 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 1.97 مليون جنيه.