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مشتريات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف تعاملات اليوم

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مشتريات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

1:01 م, الأثنين, 31 أكتوبر 22

استكملت مؤشرات البورصة المصرية ، الصعود خلال منتصف تعاملات اليوم – الإثنين – وسط توجه شرائي من قبل المستثمرين العرب والأجانب .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 0.25% عند مستوي 11128 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.47% عند مستوي 2241 نقطة .

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 ب 0.38% عند 3249 نقطة .

واتجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 13.04 مليون جنيه ، و 51.15 مليون جنيه علي التوالي .

فيما سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين بصافي قيمة 64.55 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

1:01 م, الأثنين, 31 أكتوبر 22