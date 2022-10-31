مشتريات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف تعاملات اليوم

استكملت مؤشرات البورصة المصرية ، الصعود خلال منتصف تعاملات اليوم – الإثنين – وسط توجه شرائي من قبل المستثمرين العرب والأجانب .
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 0.25% عند مستوي 11128 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.47% عند مستوي 2241 نقطة .
كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 ب 0.38% عند 3249 نقطة .
واتجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 13.04 مليون جنيه ، و 51.15 مليون جنيه علي التوالي .
فيما سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين بصافي قيمة 64.55 مليون جنيه.