مشتريات العرب والأجانب تدفع «البورصة المصرية» للارتفاع بداية تعاملات اليوم الإثنين

سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 18-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.15% عند مستوى 19697 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.42%، عند مستوى 3870 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.34% عند 5701 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 178 سهما، ارتفع منهم 64 سهما، فيما تراجع 15 سهما، و استقر 99 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 2.71 مليون جنيه، و 66.07 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 68.79 مليون جنيه.