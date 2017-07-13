مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

رجب عزالدين:



صعدت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.12 % عند مستوى 13843نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% ليصل إلى 688 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 622 مليون جنيه على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 37 مليون جنيه التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأجنبية والأفراد العرب و الأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 3 جنيه و11 مليون جنيه و4 مليون جنيه و14 مليون جنيه و4 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 93 سهم من إجمالى 169سهما متداولا،بينما هبط 59 وبقى 17 دون تغير.



واختتمت البورصة جلسة أمس الأربعاء على هبوط جماعى خفيف لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى صعد بنسبة طفيفة وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.04 % عند مستوى 13690نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% ليصل إلى 687 نقطة ،كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.03% عند مستوى 1574 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.35% عند مستوى 2111 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.34% عند مستوى 12154 نقطة.

