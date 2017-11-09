مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود بمنتصف التداولات

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.10% عند مستوى 14361 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.39% عند مستوى 787 نقطة حتى الواحدة ظهرًا.



وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 145.5 مليون جنيه، و124 مليون جنيه، و50 مليون جنيه، و76 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 403 ملايين جنيه حتى المنتصف.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 95 سهمًا من إجمالى 171 سهمًا متداولاً، بينما هبط 51 وبقى 25 دون تغير.



وأعلنت إدارة البورصة المصرية -اليوم الخميس- عن تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة، لـ 4.9 مليون سهم (طرح عام)، و28 مليون سهم (طرح خاص) بكمية إجمالية 33 مليون سهم تمثل 62.35% من أسهم.



وبلغ سعر السهم فى الطرح 22.60 جم سهم بقيمة إجمالية 746.8 مليون جنيه، وقالت البورصة إن التداول على أسهم الشركة سيبدأ اعتبارًا من جلسة الثلاثاء المقبل، دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم خلال هذه الجلسة فقط.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، أمس الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.05% عند مستوى 14204 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.74% عند مستوى 777 نقطة.