مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة لمواصلة الصعود بالمنتصف

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانبوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.70% عند مستوى 16764نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 854نقطة حتى الساعة 12:45و

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.70% عند مستوى 16764نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 854نقطة حتى الساعة 12:45

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 588 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب و المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 17.5 مليون جنيه و21.5 مليون جنيه و12.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 37 مليون جنيه، 14 مليون جنيه و781 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 75 سهما من إجمالى 168سهما متداولا، بينما هبط 45 وبقى 48 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 16648نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 853 نقطة.