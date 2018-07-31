مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

رجب عزالدين:تجاوزت البورصة المصرية حالة التأرجح الصباحية لتصعد جميع مؤشراتها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.22% عند مستوى 15484 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.32% عند مستوى 742 نقطة حتى الساعة 12

رجب عزالدين:

تجاوزت البورصة المصرية حالة التأرجح الصباحية لتصعد جميع مؤشراتها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.22% عند مستوى 15484 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.32% عند مستوى 742 نقطة حتى الساعة 12:30

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 364 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 8.5 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه و834 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1 مليون جنيه و13.5 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 60 سهم من إجمالى 145 سهما متداولا،بينما هبط 27 وبقى 58 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53% عند مستوى 15297 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 740 نقطة.