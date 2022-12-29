مشتريات العرب تعزز صعود مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

صعدت مؤشرات البورصة المصرية ، جماعيا في تعاملات اليوم الخميس 29-12-2022، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.5% مسجلا مستوي 14651 نقطة.

وصعد امؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.53% عند مستوى 2806 نقطة ، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.51% عند 4152 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 154 سهما ، ارتفع منهم 33 سهما ، وتراجع 4 أسهم ، فيما استقر 117 سهما دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، بصافي قيمة 117.19 مليون جنيه ، و 3.1 مليون جنيه علي الترتيب.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي قيمة 180.29 مليون جنيه.