مشتريات العرب تصعد بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاربعاء، على ارتفاع جماعي طفيف بدعم شرائي للمستثمرين العرب.وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.57% ليصل إلى 17903 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.10% ليسجل 865 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر "egx100" بنسبة 0.1

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاربعاء، على ارتفاع جماعي طفيف بدعم شرائي للمستثمرين العرب.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.57% ليصل إلى 17903 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.10% ليسجل 865 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “egx100” بنسبة 0.17% إلى 2268 نقطة.

يشار إلى ان البورصة انهت تعاملات امس على صعود أغلب مؤشراتها اذ صعد المؤشر الثلاثيني 1.03% عند مستوى 17802نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37% عند مستوى 864 نقطة ، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا 0.15% ليسجل 2264 نقطة.