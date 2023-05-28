مشتريات العرب تدفع البورصة للصعود في التعاملات الصباحية اليوم الأحد

سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 28-5-2023، مدعومة بالتوجه الشرائي المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.62%، مسجلا مستوى 17146 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.7%، عند مستوى 3154 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.46% عند 4733 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 187 سهما، ارتفع منهم 93 سهما، فيما تراجع 11 سهما، و استقر 83 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 186.39 مليون جنيه، و 12.66 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 199.6 مليون جنيه.