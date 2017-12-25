مشتريات العرب تدفع البورصة للصعود بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.48% عند مستوى 14862 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.57% عند مستوى 830 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 295 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 12 مليون جنيه، و16 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 6.5 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه، و17 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأ خضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 88 سهمًا من إجمالى 165 سهمًا متداولاً، بينما هبط 40 وبقى 37 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأحد، على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.83% عند مستوى 14790 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89 % عند مستوى 818 نقطة.