مشتريات العرب تدفع البورصة للصعود بختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على صعود جماعى متباين المستويات لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب. وصد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.49 % عند مستوى 13684نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 689 نقطة، كما ص



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على صعود جماعى متباين المستويات لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب.



وصد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.49 % عند مستوى 13684نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 689 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.53% عند مستوى 1574 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.29% عند مستوى 2118 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 1.15% عند مستوى 12196 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 47.2 مليون جنيه و20.9مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيم تداولات قدرها 2.9 جنيه و8.1 مليون جنيه ومليون جنيه و55.4 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 103 أسهم من إجمالى 189 سهما متداولا،بينما هبط 62 وبقى 24 دون تغير.

