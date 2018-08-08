مشتريات العرب تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.69% عند مستوى 15870 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 753 نقطة

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.69% عند مستوى 15870 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 753 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 463 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 24 مليون جنيه و13.5 مليون جنيه و799 ألف جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 36.5 مليون جنيه و658 ألف جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 79 سهم من إجمالى 154 سهما متداولا،بينما هبط 32 وبقى 43 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74% عند مستوى 15761 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69% عند مستوى 751 نقطة.