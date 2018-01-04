مشتريات العرب تدفع البورصة المصرية للصعود بمنتصف التعاملات



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه شرائى.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.40% عند مستوى 14893 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 835 نقطة حتى الساعة 12:00.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 313 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 21.5 مليون جنيه و860 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 9.5 مليون جنيه و6 مليون جنيه و6 مليون جنيه و727 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 47 سهما من إجمالى 137 متداولة، بينما هبط 42 سهما وبقى 48 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين وهبط egx30 بنسبة طفيفة 1.26% عند مستوى 14833 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.12% عند 834 نقطة.

