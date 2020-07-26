مشتريات الصين النفطية من السعودية تسجل 15% نموا في يونيو

ارتفعت الواردات النفطية من السعودية إلى 8.88 مليون طن في يونيو

سجلت مشتريات الصين النفطية من السعودية نموا بنسبة 15% في يونيو عنها قبل عام، بعدما طلبت شركات التكرير كميات كبيرة من الوقود في مارس وأبريل حين تهاوت أسعار النفط، مما يعزز مكانة المملكة في صدارة موردي الخام للصين، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية اليوم الأحد أن الواردات من السعودية ارتفعت إلى 8.88 مليون طن في يونيو، بما يعادل 2.16 مليون برميل يوميا.

وتضاهي تلك الواردات أحجام مايو، لكنها تزيد كثيرا عن الشهر ذاته من العام الماضي.

جاءت الواردات القياسية عقب حرب أسعار بين السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للخام في العالم، خلال مارس وأبريل حين قلصت جائحة فيروس كورونا الطلب مما أدى لتخمة عالمية.

وبلغت الشحنات من روسيا 7.98 مليون طن الشهر الماضي أو 1.95 مليون برميل يوميا، مرتفعة حوالي 7% من 1.82 مليون برميل يوميا في مايو و1.73 مليون برميل يوميا في يونيو 2019.

وعمقت السعودية تخفيضات الإنتاج من يونيو ورفعت أسعار بيع الخام بعدما تضررت ميزانية المملكة من تهاوي أسعار النفط.

وبحسب بيانات الجمارك، اشترت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، 53.18 مليون طن الشهر الماضي وهو رقم قياسي.

وقالت إيما لي المحللة في رفينيتيف إن الصين زادت الواردات من البرازيل والنرويج وأنجولا أيضا.

تعرض البرازيل، التي تبدأ الإنتاج من مشروعات بحرية ضخمة، على شركات التكرير الآسيوية شحنات بأسعار رخيصة من خام عالي الجودة نسبيا في الوقت الذي احتوت فيه الصين ودول آسيوية أخرى الفيروس واستأنفت النشاط الاقتصادي.

ويتوقع المحللون أن تسجل الصين واردات قياسية في يوليو نظرا لأن بعض الشحنات تحميل مايو لم تصل بعد في حين يؤدي تنامي المخزونات في الموانئ الرئيسية بالصين لإبطاء وصول الشحنات الجديدة.

وقفزت واردات الصين من النفط الخام 19.2% في مايو عنها قبل عام، لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق، مع تعافي الطلب على الوقود بقوة، بعد تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق بيانات سابقة من الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإن الصين اشترت 47.969 مليون طن من النفط، بما يعادل 11.296 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات أجرتها وكالة رويترز.

بالمقارنة، كانت واردات الشهر السابق 9.84 مليون برميل يومياً، في حين أن واردات مايو 2019 بلغت 9.47 مليون برميل يومياً.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، اشترت الصين 215.576 مليون طن من النفط الخام، أو 10.353 مليون برميل يومياً، بزيادة 5.2 % على أساس سنوي، بحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك.