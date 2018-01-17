مشتريات السياحي تدفع تويوتا برادو لصدارة suv الرياضية

المال خاصتصدرت تويوتا برادو قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-D بحصة سوقية 50.4% من المبيعات الإجمالية البالغة 2509 وحدة.وفي المرتبة الثانية حلت جيب جراند شيروكي بنسبة 24.9% ثم تويوتا فورتشنر بنسبة 24% وميتسوبيشي باجيرو بواقع 0.7%.وقال أحد موزعي السيارات إن مشتريات الشركات السياحي

المال خاص

تصدرت تويوتا برادو قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-D بحصة سوقية 50.4% من المبيعات الإجمالية البالغة 2509 وحدة.

وفي المرتبة الثانية حلت جيب جراند شيروكي بنسبة 24.9% ثم تويوتا فورتشنر بنسبة 24% وميتسوبيشي باجيرو بواقع 0.7%.

وقال أحد موزعي السيارات إن مشتريات الشركات السياحية هي السبب في تصدر تويوتا برادو لقائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات فئة D؛ إذ تستحوذ على مشتريات القطاع السياحي على نحو 70% من مبيعات السيارة.

ولفت إلى أن السيارة تدخل إلى السوق المحلية بطلبات خاصة حيث يقوم الوكيل في المعتاد بتخزينها في المنطقة الحرة وتمريرها من المنافذ الجمركية حسب الطلب عليها، ويتم إعادة تصدير المتبقي منها.

لكنه أشار إلى أن العام الماضي كان استثناءً بسبب نقص واردات ومن ثم عدم تلبية كافة طلبات الشراء؛ مما فوت على السيارة فرصة تعظيم حصتها السوقية لتتجاوز الـ 50%.