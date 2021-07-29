مشتريات الدول العربية من الملاكى تتراجع %33 فى 2020 إلى 30 مليار دولار

أظهرت البيانات والإحصاءات المنشورة على موقع «WTEx» المتخصص فى نشر أرقام حركة التجارية العالمية تراجع مشتريات الدول العربية من سيارات الركوب الملاكى خلال العام الماضى بنسبة تصل إلى %33 لتهبط إلى 30 مليار دولار، مقارنة مع عام 2019، والتى بلغت 44.9 مليار دولار، بسبب التدابير الاحترازية وسياسات التباعد الإجتماعى التى فرضتها الدول على مدار عام 2020 مع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وسيطر الهبوط على واردات كافة الدول العربية من سيارات الركوب الملاكى على مدار العام الماضى، باستثناء 3 دول تمكنت من تحقيق نمو وهى مصر، والأردن، وقطر، فيما كان للأزمة السياسية والاقتصادية فى لبنان نصيب كبير فى تراجع ترتيبه إلى المركز الأخير.

السعودية تستحوذ على أكثر من ثلث واردات المنطقة.. ولبنان فى المركز الأخير

وجاءت الممكلة العربية السعودية فى المركز الأول فى صدارة الدول الأعلى استيرادًا للسيارات الملاكى خلال العام الماضى، بقيمة تصل إلى 10.56 مليار دولار، مقارنة مع 2019، والتى بلغت 10.93 مليار دولار، بتراجع طفيف بلغ %3.4 لتستحوذ المملكة على حصة تصل إلى %35.1 من الإجمالى العربى، أى ما يتعدى ثلث ما استوردته كافة الدول العربية.

وحصلت الإمارات العربية المتحدة على المركز الثانى فى القائمة بعد أن استوردت سيارات على مدار العام الماضى بقيمة تصل إلى 5.98 مليار دولار، مقابل 13.92 مليار دولار فى عام 2019، بتراجع %57 بحصة استيرادية تصل إلى %19.9 من إجمالى مشتريات الدول العربية من المركبات.

واستحوذت مصر على المركز الثالث بعد أن حققت زيادة فى معدلات وارداتها من السيارات رغم تحديات كورونا بنسبة تصل إلى %8.1 لترتفع إلى 2.75 مليار دولار، مقارنة مع عام 2019، والذى سجل 2.54 مليار دولار، لتستحوذ السوق المحلية على حصة تصل إلى %9.2 من الإجمالى العربى.

وانتزعت الكويت المركز الرابع بالقائمة باستيرادها سيارات ركوب خلال 2020 بقيمة 2.18 مليار دولار، مقابل 3.22 مليار دولار فى عام 2019، بتراجع بلغت نسبته %32.4 لتستحوذ الكويت على حصة تمثل %7.3 من إجمالى قيمة واردات الدول العربية من المركبات.

وحلت عمان بالمركز الخامس فى القائمة بعد أن أشارت البيانات الصادرة بموقع «WTEx» إلى تمكنها استيراد سيارات بقيمة 1.5 مليار دولار حتى نهاية العام الماضى، مقابل 3.32 مليار دولار فى عام 2019، بتراجع %54.8 وبحصة تصل إلى %5 من الإجمالى العربى.

المغرب فى المركز السادس

جاء المغرب، أكبر دولة عربية منتجة للسيارات، فى المركز السادس بعد أن تمكن من استيراد سيارات على مدار العام الماضى بقيمة 1.43 مليار دولار، مقابل 2.19 مليار دولار فى عام 2019، بتراجع %34.9 مستحوذاً على حصة تمثل %4.7 من الإجمالى العربى.

ونجح الأردن فى الافلات من حالة الهبوط فى واردات الدول العربية من السيارات بعد أن قفزت معدلات استيراده العام الماضى بنسبة كبيرة بلغت %48.9 لترتفع إلى 1.25 مليار دولار، مقارنة مع عام 2019، والتى بلغت 840.3 ألف دولار، ليحصل على حصة تقدر بـ%4.2 ويقتنص بذلك المركز السابع فى قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا للسيارات.

أما المركز الثامن، فجاء من نصيب دولة قطر، والتى ارتفعت هى الأخرى وارداتها من السيارات العام الماضى %6.6 لتصل إلى 1.16 مليار دولار، مقابل 1.09 مليار دولار فى عام 2019، بحصة استيرادية تصل إلى %3.9 من الإجمالى العربى، فيما جاء العراق فى المركز التاسع بشراء مركبات بقيمة 853.5 ألف دولار فى 2020، مقابل 2.52 مليار دولار فى 2019، بتراجع %66.2 وبحصة تمثل %2.8.

البحرين فى المركز العاشر

أشارت البيانات إلى أن البحرين جاءت فى المركز العاشر فى قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا للسيارات الملاكى خلال العام الماضى بقيمة بلغت 676.4 مليون دولار أمريكى، مقابل 894.7 مليون دولار فى 2019، بتراجع %24.4 وبحصة استيرادية تصل إلى %2.3.

وجاءت تونس فى المركز الحادى عشر بعد أن استوردت مركبات بقيمة 450.5 مليون دولار فى 2020، مقابل 611.2 مليون دولار فى 2019، بتراجع %26.3 وبحصة استيرادية تصل إلى %1.5 وحلت الجزائر فى المركز الثانى عشر بقيمة 424.6 مليون دولار، وبتراجع %42.7 عن معدلات 2019، والتى بلغت 741 مليون دولار، لتستحوذ على حصة تمثل %1.4 من إجمالى ما استوردته الدول العربية من سيارات الركوب.

وحصلت ليبيا على المركز الثالث عشر فى القائمة باستيرادها مركبات بقيمة 379.4 مليون دولار العام الماضى، مقارنة مع 953.4 مليون دولار فى 2019، بتراجع %60.2 وحصة سوقية %1.3 وتبعها اليمن باستيرادها سيارات ملاكى بقيمة 223 مليون دولار فى عام 2020، مقابل 341 مليون دولار خلال 2019، بتراجع 34.6، وبحصة تصل إلى %0.7.

وسيطرت الأزمة المالية والسياسية على واردات لبنان من سيارات الركوب، والتى هبطت بنسبة تصل إلى %71.4 متراجعة إلى 220.9 مليون دولار نهاية العام الماضى، مقابل 772.6 مليون دولار فى 2019، ليستحوذ على حصة تصل إلى %0.7 من إجمالى واردات الدول العربية بالمرتبة 15.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات الدول العربية من السيارات هبطت خلال العام الماضى بنسبة تصل إلى %18.7 لتتراجع إلى 1.41 مليون سيارة، مقارنة مع مبيعات 2019، والتى بلغت 1.74 مليون مركبة، لتستحوذ كافة الدول العربية على حصة تمثل %2 من إجمالى مبيعات العالم من المركبات، وذلك بحسب البيانات والاحصائيات الصادرة عن وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات.