مشتريات الأجانب والعرب تدعم صعود البورصة بالمنتصف

مصطفى طلعت: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمستثمرين الأجانب والعرب. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.59% عند 13897 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70…

مصطفى طلعت: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمستثمرين الأجانب والعرب. وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.59% عند 13897 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بـ 0.80% عند 814 نقطة حتى الواحدة ظهرا. يشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات، جلسة أمس الأربعاء، على أداء متباين، و هبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.06% عند 13816نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41% عند 807 نقاط، وبالمثل صعد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% ليسجل 1792 نقطة.