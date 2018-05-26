مشتريات الأجانب في البورصة 2018 تتجاوز نظيرتها 2017 بـ 49%

تباين المؤشرات وتراجع التداولات سمة الأسبوع الماضمنى عبدالباري:سجل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 11.4 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز صافي مشترياتهم خلال العام الماضي بالكامل البالغة 7.4 مليار جنيه بنحو 49%.وأظهر تقرير صادر عن ا

تباين المؤشرات وتراجع التداولات سمة الأسبوع الماض



منى عبدالباري:

سجل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 11.4 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز صافي مشترياتهم خلال العام الماضي بالكامل البالغة 7.4 مليار جنيه بنحو 49%.

وأظهر تقرير صادر عن البورصة المصرية في المقابل تسجيل العرب صافي شراء قيمته 179 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مع استبعاد الصفقات.

ووفقا للبورصة المصرية فقد سجلت السوق المصرية تباينا لمؤشراتها الأسبوع المنقضي، وسط ارتفاعات طفيفة لرأس المال السوقي لم تتجاوز المليار جنيه، و وتراجعات تجاوزت الملياري جنيه للتداولات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.44% إلى مستوى 16634 نقطة، بينما مال مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة للارتفاع بنسبة 0.72% إلى 858 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر EGX100 واسع النطاق بنسبة 0.0.1% إلى 2179 نقطة.

وتراجعت تداولات الأسبوع الماضي إلى 4 مليارات جنيه مقارنة بـ 6.8 مليار جنيه، الأسبوع السابق، وسجل رأس المال السوقي 949 مليار جنيه، مقارنة بـ 948 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وكان في صدارة القطاعات من حيث كمية التداول الخدمات المالية باستثناء البنوك بكمية 258.8 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات ثم العقارات بكمية 209.5 مليون ورقة مالية، و 91 مليون ورقة مالية على الترتيب.

وعلى صعيد الشركات تصدرت أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا الشركات من حيث كمية التداولات بواقع 170.7 مليون ورقة مالية، تلاها القلعة للاستشارات المالية بواقع 169.4 مليون ورقة مالية، ثم مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” بواقع 44 مليون ورقة مالية.

