مشتريات الأجانب تقود البورصة للصعود بالمنتصف

رجب عز الدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.69% عند 14884 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة…

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.69% عند 14884 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.34% عند 835 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 568 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات121 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 58 مليون جنيه و 23.5 مليون جنيه و 20 مليون جنيه و22 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 60 سهما من إجمالى 150 سهما متداولا، بينما هبط 47 وبقى 43 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، وهبط “egx30” بنسبة 0.35% عند 14782 نقطة، و مؤشر “egx70 ” بنحو 0.24% عند 832 نقطة .

وهبط ” EGX100 ” بنسبة 0.22% عند 1970نقطة، و الخمسينى 0.55 % عند 2568 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط 0.71% عند 14508 نقطة.