مشتريات الأجانب تقفز بالبورصة 1.5% بختام التعاملات

مصطفى طلعت: انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاربعاء، على ارتفاع جماعي وسط مشتريات قوية للمستثمرين الأجانب. وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.5% مسجلاً مستوى 16178 نقطة، كما ارتفع مؤسر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54% ليصل إلى 802 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الاو

مصطفى طلعت:

انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاربعاء، على ارتفاع جماعي وسط مشتريات قوية للمستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.5% مسجلاً مستوى 16178 نقطة، كما ارتفع مؤسر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54% ليصل إلى 802 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقاً بنسبة 0.62% إلى 2048 نقطة.

وأنهت البورصة تعاملات امس، على صعود طفيف، باستثناء مؤشر “Egx100” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وبدل المؤشر الرئيسي “egx30” اتجاهه الهابط الذي شهده بمستهل التعاملات، ليصعد 0.11% عند مستوى 15938.11 نقطة.