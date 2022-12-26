مشتريات الأجانب تعزز صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

استكملت مؤشرات البورصة المصرية المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم اإأثنين 26-12-2022، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 1.11% مسجلا مستوي 14545 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.06% عند مستوى 2732 نقطة ، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.31% عند 4048 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 191 سهما ، ارتفع منهم 91 سهما ، وتراجع 14 سهما، فيما استقر 86 سهما دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين و العرب، بصافي قيمة 4.48 مليون جنيه ، و 9.67 مليون جنيه علي الترتيب.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 14.16 مليون جنيه.