مشتريات الأجانب تعزز صعود البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الإثنين 22-5-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.99%، مسجلا مستوى 17028 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.49%، عند مستوى 3041 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.23% عند 4601 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 93 سهما، فيما تراجع 23 سهما، و استقر 81 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 45.99 مليون جنيه، و 1.44 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 47.43 مليون جنيه.