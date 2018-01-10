مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة في منتصف التعاملات

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتد منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.28% عند مستوى 15201 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 834 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 474 مليار جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية والأفراد العرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 30 مليون جنيه، و29 مليون جنيه، و3.5 مليون جنيه، و608 آلاف جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 63 مليون جنيه، و428 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 61 سهمًا من إجمالى 161 سهمًا متداولاً، وهبط 50 وبقى 50 دون تغير.