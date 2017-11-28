مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود قوى لمؤشراتها، مدفوعا بمشتريات للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.23% عند مستوى 14537 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.58% عند 802 نقطة، كما صعد الأوسع نطاقًا EGX10



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود قوى لمؤشراتها، مدفوعا بمشتريات للأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.23% عند مستوى 14537 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.58% عند 802 نقطة، كما صعد الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 02.26% عند 1859 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 2.07% عند 2533 نقطة وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 2.03% عند مستوى 14213 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.6 مليار جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 10.8 مليون جنيه، 144 مليون جنيه و41.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 1.2مليون جنيه، 195 مليون جنيه مليون جنيه و182 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 140 سهما من إجمالى 192 متداولة، بينما هبط 34 وبقى 18 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود أغلب مؤشراتها بنسبة طفيفة، باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط 0.02% وسط اتجاه بيعى للأجانب.

