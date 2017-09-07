مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.86% عند 13432 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.30% ليصل إلى 689 نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% عند 1564نقطة بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.49% عند 2101نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 1.19% عند 12039نقطة.



وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 40.2 مليون جنيه و66.5 مليون جنيه و8.3 ملايين جنيه و12 مليونا على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين للبيع بصافى تداولات 7.4 ملايين جنيه و119.6مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 118سهما من إجمالى 183سهما متداولا، بينما هبط 40 وبقى 25 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء، على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الخمسينى، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.



