مشتريات الأجانب تدفع مؤشرات البورصة للصعود منتصف تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود حتي منتصف تعاملات اليوم الخميس 22-12-2022، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.34%، عند مستوى 14737 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.8% عند مستوى 2810 نقطة ، و المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.82% عند مستوى 4156 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 190 سهما ، ارتفع منهم 71 سهما ، وتراجع 20 سهما ، فيما استقر 99 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 14.88 مليون جنيه، و 6.35 مليون جنيه علي الترتيب. .

فيما سيطر التوجه الشرائي علي تعاملات المستثمرين الأجانب ، بصافي قيمة 21.23 مليون جنيه