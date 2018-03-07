مشتريات الأجانب تدفع البورصة لمواصلة الصعود بالمنتصف الأربعاء

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.37% عند مستوى 16402نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 886 نقطة حتى الساعة 1.15 ظهرا.و

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.37% عند مستوى 16402نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 886 نقطة حتى الساعة 1.15 ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 9 ملايين جنيه و203 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 98.5 مليون جنيه و16 مليون جنيه و103 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 89 سهما من إجمالى 186سهما متداولا، بينما هبط 57 وبقى 40 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.99% عند مستوى 16022نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 881 نقطة.