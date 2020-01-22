مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود في ختام تداولات الأربعاء

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 444 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.82% عند مستوى 13752 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 531 نقطة .

وصعد «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.82% عند مستوى 1379 نقطة، وكذلك صعد egx50 بنسبة 0.83% عند مستوى 1884 نقطة، فى حين صعد المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 0.71% عند مستوى 15752 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 444 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 5.5 مليون جنيه و79 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 26.2 مليون و 22.5 مليون جنيه و278 ألف جنيه و35.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتدوالة، حيث صعد 94 سهما من إجمالى 161 متداولا، بينما هبط 33 وبقي 34 دون تغير.

محللون يتوقعون أداء متواضعا لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب وقيم تداولات ضعيفة، وهبط المؤشر الرئيسى egx30 بنسبة 0.97 % عند مستوى 13639 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% عند مستوى 527 نقطة.

وتوقع محللون أن تواصل البورصة أدائها غير اللافت للانتباه خلال الأسبوع الحالي.

وقال فنيون إن المؤشر الثلاثينى ما زال مدعومًا بتحركات البنك التجاري الدولي المتوقع وصوله إلى 90 جنيهًا، وسط توصيات بالشراء على حزمة من الأسهم لدى وصولها لمستويات معينة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق ليست بالقوة الكافية، إلا أنه من المُرجح أن تشهد تحركات إيجابية على استحياء الأسبوع الحالى.

ورجح النمر فى تصريحات لـ”المال” مستويات بين 14100 و13700 نقطة للمؤشر الثلاثيني، متوقعا تحركات إيجابية لقطاع البنوك متواصلة من الأسبوع الماضي بقيادة “التجاري الدولي” مستهدفا مستويات 90 جنيها، مقارنة 74.5 جنيه نهاية الأسبوع المنقضي.