مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود بمنتصف تعاملات الخميس

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الخميس- وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.65% عند مستوى 15771 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 748 نقطة حتى الساعة 12:30.وبلغت قيمة

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الخميس- وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.65% عند مستوى 15771 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 748 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 429 مليون جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 1.5 مليون جنيه، و186.5 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 151.5 مليون جنيه، و29.5 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه و1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 52 سهمًا من إجمالى 137 سهمًا متداولاً، بينما هبط 33 وبقى 52 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 15670 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.44% عند مستوى 747 نقطة.