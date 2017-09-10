مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الخفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.39% عند مستوى 13485 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.44% ليصل إلى 692نقطة حتى ال

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الخفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.39% عند مستوى 13485 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.44% ليصل إلى 692نقطة حتى الساعة 12:30.



وبلغت قيمة التداولات 305 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 34 مليون جنيه و14 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى تداولات قدرها 4 ملايين جنيه و17 مليون جنيه و24 مليون جنيه و3 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 96 سهما من إجمالى 163 سهما متداولا، بينما هبط 37 وبقى 30 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى، على صعود ملحوظ لمؤشراتها بدفع مشتريات الأجانب.