مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود بمنتصف اليوم الإثنين

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منصتف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.65% عند مستوى 13542نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.45% عند مستوى 712 نقطة حتى السا

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منصتف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.65% عند مستوى 13542نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.45% عند مستوى 712 نقطة حتى الساعة 1:00.



وبلغت قيمة التداولات 633 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 66 مليون جنيه و4.5 مليون جنيه و99 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى تداولات قدرها 46 مليون جنيه و17 مليونا و7.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 95 سهما من إجمالى 175 سهما متداولا، بينما هبط 47 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى على صعود ملحوظ لمؤشراتها بدفع مشتريات الأجانب.